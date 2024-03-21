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Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Хаканом Фиданом

Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Хаканом Фиданом Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.
Внешняя политика
21 марта 2024 г. 17:14
Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием братских и стратегических союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.

Стороны подчеркнули, что продолжающееся успешное сотрудничество между в двустороннем и многостороннем форматах внесло важный вклад в региональное развитие, в частности, в углубление сотрудничества в сфере торговли, энергетики, безопасности, транспорта, науки и образования и других направлениях. Отмечена важность развития транспортных коридоров в регионе.

Байрамов также проинформировал Фидана о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес

16:38

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

Министры обсудили направления стратегического двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональные усилия по поддержанию мира.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish FMs mull regional peace-building efforts
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Brüsseldə Hakan Fidanla görüşüb, regional sülh səyləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

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