Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием братских и стратегических союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.
Стороны подчеркнули, что продолжающееся успешное сотрудничество между в двустороннем и многостороннем форматах внесло важный вклад в региональное развитие, в частности, в углубление сотрудничества в сфере торговли, энергетики, безопасности, транспорта, науки и образования и других направлениях. Отмечена важность развития транспортных коридоров в регионе.
Байрамов также проинформировал Фидана о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.
На встрече состоялся обмен мнениями по другим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети "Х".
Министры обсудили направления стратегического двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональные усилия по поддержанию мира.