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Джейхун Байрамов встретился с заместителем главы МИД Малайзии

Джейхун Байрамов встретился с заместителем главы МИД Малайзии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром
Внешняя политика
22 января 2022 г. 14:49
Джейхун Байрамов встретился с заместителем главы МИД Малайзии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие связей между Азербайджаном и Малайзией, подчеркнув, что Малайзия однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В частности, была отмечена высокая оценка Азербайджаном поддержки со стороны Малайзии в период 44-дневной войны.

Заместитель министра Камарудин Джаффар проинформировал о проведенных в рамках визита в Азербайджан двусторонних встречах. Он отметил, что для дальнейшего развития связей между странами важно продолжать совместную деятельность в конкретных сферах.

Стороны обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе по альтернативной энергетике, а также в гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.

На встрече стороны обсудили вопросы успешного сотрудничества, осуществляемого в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets visiting Malaysian deputy foreign minister
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Malayziya XİN başçısının müavini ilə görüşüb

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