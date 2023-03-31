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Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом

Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 00:55
Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я рад быть принятым президентом Палестины Махмудом Аббасом во время моего официального визита в Палестину. Были обсуждены перспективы двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Палестиной, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Выразил благодарность за гостеприимство и плодотворную встречу", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Fələstin Prezidenti ilə görüşüb

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