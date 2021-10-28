О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов встретился с президентом Молодежного форума ОИС

Джейхун Байрамов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айханом.
Внешняя политика
28 октября 2021 г. 19:50
Джейхун Байрамов встретился с президентом Молодежного форума ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айханом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил делегацию с успешным проведением в Баку Азербайджанского инвестиционного и культурного саммита, организованного Молодежным форумом ОИС совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики.

Отметив, что принимал участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули, Т.Айхан сказал, что стал свидетелем широкомасштабных реставрационных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе встречи также была представлена информация об обширной деятельности Молодежного форума, мероприятиях, проводимых Региональным центром организации по Евразии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets OIC Youth Forum president
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İƏT Gənclər Forumunun prezidenti Taha Ayhan ilə görüşüb

Самое важное

Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей
Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей
28 октября 2021 г. 14:51
Назначен председатель Государственного морского и портового агентства
Назначен председатель Государственного морского и портового агентства
28 октября 2021 г. 11:44
Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы
Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы
27 октября 2021 г. 17:50
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача
Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача
27 октября 2021 г. 15:47
Религиозные лидеры Азербайджана и Турции отправились в Карабах
ФотоРелигиозные лидеры Азербайджана и Турции отправились в Карабах
27 октября 2021 г. 14:34
Спецназовцы Азербайджанской армии завершили тренинги в Турции
ФотоСпецназовцы Азербайджанской армии завершили тренинги в Турции
27 октября 2021 г. 13:48
В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов
В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов
27 октября 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi