Джейхун Байрамов встретился с президентом Молодежного форума ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айханом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айханом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил делегацию с успешным проведением в Баку Азербайджанского инвестиционного и культурного саммита, организованного Молодежным форумом ОИС совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики.

Отметив, что принимал участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули, Т.Айхан сказал, что стал свидетелем широкомасштабных реставрационных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе встречи также была представлена информация об обширной деятельности Молодежного форума, мероприятиях, проводимых Региональным центром организации по Евразии.