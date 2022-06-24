Джейхун Байрамов встретился с послом Венгрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Венгрии в нашей стране Виктора Седеркеньи в связи с окончанием срока его полномочий.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Венгрии в нашей стране Виктора Седеркеньи в связи с окончанием срока его полномочий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Высоко оценив дипломатическую деятельность посла в нашей стране, Джейхун Байрамов поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами.

В.Седеркеньи с удовлетворением отметил, что между странами существуют не только дружеские и стратегические, но и братские отношения.

Стороны озвучили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в политической, экономической, торговой, гуманитарной, а также образовательной, туристической и других сферах.

В заключение министр Джейхун Байрамов пожелал послу Виктору Седеркеньи успехов в дальнейшей деятельности и личной жизни.