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Джейхун Байрамов встретился с послом Венгрии

Джейхун Байрамов встретился с послом Венгрии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Венгрии в нашей стране Виктора Седеркеньи в связи с окончанием срока его полномочий.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 19:58
Джейхун Байрамов встретился с послом Венгрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Венгрии в нашей стране Виктора Седеркеньи в связи с окончанием срока его полномочий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Высоко оценив дипломатическую деятельность посла в нашей стране, Джейхун Байрамов поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами.

В.Седеркеньи с удовлетворением отметил, что между странами существуют не только дружеские и стратегические, но и братские отношения.

Стороны озвучили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в политической, экономической, торговой, гуманитарной, а также образовательной, туристической и других сферах.

В заключение министр Джейхун Байрамов пожелал послу Виктору Седеркеньи успехов в дальнейшей деятельности и личной жизни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Macarıstan səfiri ilə görüşüb

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