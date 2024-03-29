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Джейхун Байрамов встретился с послом по особым поручениям МИД России

Джейхун Байрамов встретился с послом по особым поручениям МИД России Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла по особым поручениям МИД России Павла Князева.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 17:44
Джейхун Байрамов встретился с послом по особым поручениям МИД России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла по особым поручениям МИД России Павла Князева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую ситуацию в регионе.

Отмечалось, что несмотря на существующие трудности и вызовы, Азербайджан привержен усилиям по обеспечению регионального мира и стабильности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov, Russian MFA’s Ambassador-at-Large mull current situation
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: Aİ-Ermənistan-ABŞ müştərək konfransı Ermənistanı yeni təxribatlara təşviq edə bilər

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