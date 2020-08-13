Джейхун Байрамов встретился с послом Грузии в Азербайджане

13 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Грузии в нашей стране Зураба Патарадзе.

13 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Грузии в нашей стране Зураба Патарадзе.

Как сообщили Report в МИД, Дж.Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией опираются на историческую дружбу и носят характер стратегического партнерства.

Министр отметил развитие двустороннего сотрудничества в области культуры, науки и образования, торговли и энергетики. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения сотрудничества в трехстороннем и многостороннем форматах, а также в рамках международных организаций.

На повестке встречи были и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.