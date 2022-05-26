Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОТГ

26 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

26 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности, осуществляемой ОТГ по различным направлениям, а также активного участия Азербайджана в работе организации.

Дж.Байрамов подчеркнул значимость расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах под эгидой Организации тюркских государств.

Б.Амреев, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, отметил значимость встречи с главой государства, а также заседания министров информации и высоких технологий государств-членов ОТГ.

На встрече также обсуждались мероприятия, которые организация планирует провести в ближайшие месяцы.