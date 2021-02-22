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Джейхун Байрамов встретился с членами Национальной ассамблеи Франции

Джейхун Байрамов встретился с членами Национальной ассамблеи Франции Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию в составе членов Национальной ассамблеи Франции
Внешняя политика
22 февраля 2021 г. 23:47
Джейхун Байрамов встретился с членами Национальной ассамблеи Франции

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию в составе членов Национальной ассамблеи Франции.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов рассказал о развитии двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Азербайджан всегда придавал большое значение развитию отношений с Францией. Было подчеркнуто, что Франция всегда проявляла активность в регионе, а также то, что вопросы развиваются во всех направлениях на основе взаимопонимания и диалога.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о последних событиях в регионе, включая ситуацию после 44-дневной Отечественной войны, устранение фактора оккупации как основу для нормализации отношений между двумя государствами, выполнение трехсторонних заявлений и другие соответствующие вопросы. Было отмечено, что нормализация отношений возможна на основе принципов международного права, в частности, уважения к территориальной целостности в рамках международных границ и неприкосновенности границ.

Члены Национальной ассамблеи Франции выразили признательность за теплый прием, а также за предоставленную информацию. Они отметили, что отношения между парламентами двух стран опираются на принципы дружбы, оценили свои нынешние визиты плодотворными с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в регионе и получения информации о позиции Азербайджана.

По завершении встречи министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы членов Национальной ассамблеи Франции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Fransa Milli Assambleyasının üzvləri ilə görüşüb

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