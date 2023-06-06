Джейхун Байрамов: Ведутся переговоры по тексту мирного соглашения с Арменией

В рамках азербайджано-армянского процесса нормализации ведутся переговоры по тексту двустороннего мирного соглашения.

В рамках азербайджано-армянского процесса нормализации ведутся переговоры по тексту двустороннего мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По словам дипломата, прошедшие за последние несколько недель в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе переговоры позволили лучше понять позиции сторон.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает от армянской стороны взаимной политической воли для преодоления разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий. В этом контексте продолжение Арменией незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство во внутренние дела, препятствование диалогу между центральными органами власти Азербайджана и армянскими жителями Карабахского региона страны и проведение клеветнической кампании в международном масштабе, в том числе в рамках ОБСЕ, являются основным препятствием для переговоров по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.