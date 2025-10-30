Джейхун Байрамов участвует в церемонии открытия конференции ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходящей в Самарканде.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети X.

Отметим, что Дж. Байрамов находится с рабочим визитом в Узбекистане.