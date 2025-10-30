Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Джейхун Байрамов участвует в церемонии открытия конференции ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 21:31
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходящей в Самарканде.

    Как сообщает Report, соответствующая информация размещена в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети X.

    Отметим, что Дж. Байрамов находится с рабочим визитом в Узбекистане.

