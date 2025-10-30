İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ceyhun Bayramov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 21:23
    Ceyhun Bayramov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatının (YUNESKO) Baş Konfransının 43-cü sessiyasının Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən açılış mərasimində iştirak edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.

    Qeyd edək ki, C. Bayramov Özbəkistanda işgüzar səfərdədir.

    Ceyhun Bayramov Özbəkistan Səmərqənd
    Foto
    Джейхун Байрамов участвует в церемонии открытия конференции ЮНЕСКО

    Son xəbərlər

    22:29

    Alyaska sahillərində 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:15

    Lənkəranda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    22:13

    KİV: ABŞ-nin yüksək vəzifəli şəxsləri hərbi bazalara köçməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    21:54
    Foto

    Azərbaycanla Dünya Bankı arasında maliyyə idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    21:44

    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    21:41

    "Yuventus"un yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    21:36
    Foto

    Azərbaycan və Belarus XİN-ləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    21:36

    Gürcüstanda keçmiş infrastruktur nazirinin müavini həbs edilib - YENİLƏNİB

    Region
    21:32

    Fransada qiymətli metalların emalı laboratoriyasında soyğun zamanı 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti