Ceyhun Bayramov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir
Xarici siyasət
- 30 oktyabr, 2025
- 21:23
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatının (YUNESKO) Baş Konfransının 43-cü sessiyasının Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən açılış mərasimində iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.
Qeyd edək ki, C. Bayramov Özbəkistanda işgüzar səfərdədir.
Son xəbərlər
22:29
Alyaska sahillərində 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
22:15
Lənkəranda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcəkFərdi
22:13
KİV: ABŞ-nin yüksək vəzifəli şəxsləri hərbi bazalara köçməyə başlayıbDigər ölkələr
21:54
Foto
Azərbaycanla Dünya Bankı arasında maliyyə idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilibMaliyyə
21:44
U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşibFərdi
21:41
"Yuventus"un yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
21:36
Foto
Azərbaycan və Belarus XİN-ləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilibXarici siyasət
21:36
Gürcüstanda keçmiş infrastruktur nazirinin müavini həbs edilib - YENİLƏNİBRegion
21:32