О нас

Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию

Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию 5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 17:43
Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию

5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию.

Как сообщает Report, в рамках визита министр проведет встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом и другими высокопоставленными хорватскими официальными лицами.

В ходе визита Дж.Байрамов также примет участие и выступит на круглых столах, посвященных проблемам безопасности на Южном Кавказе и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM leaves for official visit to Croatia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Xorvatiyaya rəsmi səfərə gedib

Самое важное

На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
5 сентября 2023 г. 14:49
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
5 сентября 2023 г. 11:56
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию
4 сентября 2023 г. 15:13
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
4 сентября 2023 г. 13:56
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi