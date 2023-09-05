Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию

5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию.

5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию.

Как сообщает Report, в рамках визита министр проведет встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом и другими высокопоставленными хорватскими официальными лицами.

В ходе визита Дж.Байрамов также примет участие и выступит на круглых столах, посвященных проблемам безопасности на Южном Кавказе и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.