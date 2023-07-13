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Джейхун Байрамов: Провокации Армении не останутся без ответа

Джейхун Байрамов: Провокации Армении не останутся без ответа Все, и в первую очередь Армения, должны понимать, что никакая провокация не останется без ответа и ответ будет дан в самой жесткой форме.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 20:39
Джейхун Байрамов: Провокации Армении не останутся без ответа

Все, и в первую очередь Армения, должны понимать, что никакая провокация не останется без ответа и ответ будет дан в самой жесткой форме.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, провокации могут негативно сказаться на любом процессе, встрече или переговорах.

"Потому что, создавая еще большую напряженность, они негативно сказываются на мирном процессе. Позиция Азербайджана однозначна. На любую провокацию против азербайджанского солдата будет дан ответ в самой жесткой форме", - отметил министр.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Armenia's provocations won't go unanswered
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın təxribatları cavabsız qalmayacaq və ən sərt formada cavablandırılacaq"

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