Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в СМИД ОБСЕ встретился с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в период предстоящего председательства Финляндии в ОБСЕ, а также вопросы двусторонней повестки", - отмечает МИД.

Байрамов проинформировал Валтонен о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, сохраняющейся минной угрозе и текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.