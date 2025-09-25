Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета глав МИД СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, мероприятие под председательством Азербайджана состоялось в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе заседания Джейхун Байрамов произнес вступительную речь в качестве председателя Совета министров стран-членов СВМДА, подчеркнув стратегические приоритеты в различных областях, включая связи, цифровизацию и устойчивое развитие.

Он также представил информацию об усилиях и прогрессе, достигнутом в институциональном развитии СВМДА и его преобразовании в полноценную международную организацию.

В этом контексте были отмечены запуск Партнерской сети ведущих университетов СВМДА - инновационной платформы сотрудничества между вузами стран-членов СВМДА, успешная организация Делового совета и Бизнес-форума СВМДА, а также 13-го Форума аналитических центров СВМДА в Азербайджане.

Министр также обратил внимание на важность ключевых инициатив Азербайджана, включая флагманскую инициативу по созданию Женского совета СВМДА и прогресс, достигнутый в создании Финансового саммита СВМДА. Было отмечено, что создание этих новых консультативных органов укрепит тематическое сотрудничество между государствами-членами.

Заседание завершилось принятием важных решений, в частности, о создании двух новых консультативных органов – Финансового саммита СВМДА и Женского совета СВМДА.

Совет министров также принял заявления по случаю окончания Второй мировой войны и 80-летия основания ООН. В заявлении Совета министров была дана высокая оценка усилиям Азербайджана как председателя СВМДА.

Азербайджан председательствует в СВМДА, крупнейшей региональной платформе в Азии, объединяющей 28 государств-членов, с декабря 2024 года. Азербайджана в рамках организации представил приоритетом содействие диалогу и результативному сотрудничеству в регионе под лозунгом "Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии".