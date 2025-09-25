Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 19:51
    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета глав МИД СВМДА

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, мероприятие под председательством Азербайджана состоялось в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В ходе заседания Джейхун Байрамов произнес вступительную речь в качестве председателя Совета министров стран-членов СВМДА, подчеркнув стратегические приоритеты в различных областях, включая связи, цифровизацию и устойчивое развитие.

    Он также представил информацию об усилиях и прогрессе, достигнутом в институциональном развитии СВМДА и его преобразовании в полноценную международную организацию.

    В этом контексте были отмечены запуск Партнерской сети ведущих университетов СВМДА - инновационной платформы сотрудничества между вузами стран-членов СВМДА, успешная организация Делового совета и Бизнес-форума СВМДА, а также 13-го Форума аналитических центров СВМДА в Азербайджане.

    Министр также обратил внимание на важность ключевых инициатив Азербайджана, включая флагманскую инициативу по созданию Женского совета СВМДА и прогресс, достигнутый в создании Финансового саммита СВМДА. Было отмечено, что создание этих новых консультативных органов укрепит тематическое сотрудничество между государствами-членами.

    Заседание завершилось принятием важных решений, в частности, о создании двух новых консультативных органов – Финансового саммита СВМДА и Женского совета СВМДА.

    Совет министров также принял заявления по случаю окончания Второй мировой войны и 80-летия основания ООН. В заявлении Совета министров была дана высокая оценка усилиям Азербайджана как председателя СВМДА.

    Азербайджан председательствует в СВМДА, крупнейшей региональной платформе в Азии, объединяющей 28 государств-членов, с декабря 2024 года. Азербайджана в рамках организации представил приоритетом содействие диалогу и результативному сотрудничеству в регионе под лозунгом "Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии".

    СВМДА МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
    Фото
    Ceyhun Bayramov AQEM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib
    Фото
    Jeyhun Bayramov attends informal meeting of CICA Council of Foreign Ministers

    Последние новости

    20:28

    Трамп: США могут отменить санкции против Турции

    В регионе
    20:26

    Делегация во главе с генпрокурором Лаоса посетила Шамахы

    Внешняя политика
    20:17

    Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Kультурная политика
    20:13

    Трамп: Турция хочет закупить у США истребители F-16 и F-35

    Другие страны
    20:12
    Фото

    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    20:08

    Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти

    Другие страны
    20:07

    Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    19:59

    В Баку открылась выставка "Мир таджикской вышивки"

    Выставки
    19:53

    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей