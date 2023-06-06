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Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе во время визита в Словакию

Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе во время визита в Словакию Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглых столах, организованных аналитическим центром GLOBSEC в рамках своей деловой поездки в Словакию.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 23:48
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе во время визита в Словакию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглых столах, организованных аналитическим центром GLOBSEC в рамках своей деловой поездки в Словакию.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На мероприятии были рассмотрены азербайджано-словацкие отношения, современное состояние отношений с Европейским Союзом, вопросы глобальной и региональной безопасности, различные аспекты энергетической безопасности, задачи и вызовы в постконфликтный период в нашем регионе, существующие минные угрозы, а также мирный процесс в Армении и другие вопросы.

Министр ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Slovakiyada dəyirmi masada iştirak edib - YENİLƏNİB

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