Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе во время визита в Словакию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглых столах, организованных аналитическим центром GLOBSEC в рамках своей деловой поездки в Словакию.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглых столах, организованных аналитическим центром GLOBSEC в рамках своей деловой поездки в Словакию.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На мероприятии были рассмотрены азербайджано-словацкие отношения, современное состояние отношений с Европейским Союзом, вопросы глобальной и региональной безопасности, различные аспекты энергетической безопасности, задачи и вызовы в постконфликтный период в нашем регионе, существующие минные угрозы, а также мирный процесс в Армении и другие вопросы.

Министр ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.