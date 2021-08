Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Хосейна Амира Абдоллахияна с назначением на пост главы МИД Ирана.

Как передает Report, поздравление он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Хосейна Амира Абдоллахияна с назначением на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран и желаю ему всего наилучшего на новом посту", - написал министр.