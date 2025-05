Джейхун Байрамов посетил координационный центр МИД Бахрейна

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Бахрейн посетил центр "Аль-Мадар" при Министерстве иностранных дел страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

Отмечается, что министр был проинформирован о деятельности центра, его роли в мониторинге региональных и мировых событий, а также о координации работы между министерствами и дипломатическими миссиями.

Байрамов также посетил национальный музей Бахрейна и ознакомился там с историей страны и историческими артефактами.

Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun visited Al-Madar Center at the Ministry of Foreign Affairs as part of his official visit to the Kingdom of Bahrain. Minister was informed about the center’s work, its role in monitoring regional and global events, and coordination work among… pic.twitter.com/8oYRrt0ilt