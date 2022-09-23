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Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении

Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении "19 сентября в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена я встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Мы обсудили различные вопросы".
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 18:16
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении

"19 сентября в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена я встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Мы обсудили различные вопросы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью AzTV.

По словам министра, на трехсторонней встрече широко обсуждались последние провокации, совершенные ВС Армении на границе: "Одной из основных тем обсуждений на встрече было противостояние на неделимитированной государственной границе и его последствия".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov reveals issues discussed with Armenian FM
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistanın XİN başçısı ilə müzakirə etdiyi məsələləri açıqlayıb

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