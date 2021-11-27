Джейхун Байрамов: Ожидаем полного выполнения Арменией трехсторонних заявлений

15:42 "44-дневная Отечественная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии. Азербайджан на основании соответствующих резолюций СБ ООН обеспечил территориальную целостность, восстановлено право около миллиона азербайджанских вынужденных

Азербайджан на основании соответствующих резолюций СБ ООН обеспечил территориальную целостность. Восстановлено право около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев на проживание в родных домах. 44-дневная Отечественная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

Министр отметил, что достижение устойчивого мира, развития и прогресса является основой видения будущего Азербайджаном: "Мы ждем от Армении ответа на шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении. В трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, России и Армении, в том числе в заявлении, подписанном 26 ноября, отмечается, что восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог в регионе приведет к устойчивому миру и стабильности в регионе, значительно увеличит торговлю и транспортный поток через Армению и Азербайджан, что в интересах наших стран и наших партнеров. Инициатива, которая выходит на первый план - это Зангезурский коридор. Он обладает потенциалом для улучшения связи в Транскаспийском международном среднем коридоре Восток-Запад".