Джейхун Байрамов объяснил причину обострения ситуации в Карабахе

"Последняя напряженность возникла в Карабахском регионе несколько дней назад. После окончания Отечественной войны и подписания трехстороннего заявления мы несколько раз становились свидетелями обострения ситуации. Причина всех этих событий - невыпо

"Последняя напряженность возникла в Карабахском регионе несколько дней назад. После окончания Отечественной войны и подписания трехстороннего заявления мы несколько раз становились свидетелями обострения ситуации. Причина всех этих событий - невыполнение Арменией своих обязательств".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.



"Под невыполнением обязательств мы конкретно имеем в виду вывод армянских вооруженных формирований из Карабахского региона. Потому что у Армении есть такое обязательство по трехстороннему заявлению. Когда миротворческие силы вошли в регион, незаконные армянские вооруженные формирования должны были покинуть эти земли. Однако они до сих пор остаются там. 3 августа этими формированиями была совершена очередная провокация, в результате которой погиб солдат ВС Азербайджана. В ответ на это Вооруженные силы Азербайджана в тот же день начали операцию "Возмездие". В Карабахском регионе были нанесены сокрушительные удары по противнику. Операция была остановлена вечером в результате многочисленных обращений и призывов посредников", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Азербайджан требует прекращения провокаций со стороны Армении: "Армения должна полностью выполнить свои обязательства, и нельзя допускать подобных ситуаций в будущем. Позиция Азербайджана очевидна. Территориальная целостность Азербайджана будет полностью восстановлена. Незаконным армянским вооруженным формированиям нет места на суверенных территориях Азербайджана, и это требование остается в силе. Об этом говорилось неоднократно. Мы считаем, что армянской стороне необходимо очень серьезно подойти к вопросу".