Джейхун Байрамов обсудил с заместителем гендиректора МОМ подготовку к СОР29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс, находящейся с визитом в Баку для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс, находящейся с визитом в Баку для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МОМ, в том числе вопросы, связанные с подготовкой к предстоящей в Азербайджане конференции СОР29.

Байрамов отметил наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и МОМ, а также с другими специализированными структурами ООН.

Дэниэлс в свою очередь поздравила Азербайджан с принятием в этом году COP29 и пожелала успехов в председательской деятельности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.