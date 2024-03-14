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Джейхун Байрамов обсудил с заместителем гендиректора МОМ подготовку к СОР29

Джейхун Байрамов обсудил с заместителем гендиректора МОМ подготовку к СОР29 Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс, находящейся с визитом в Баку для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 17:21
Джейхун Байрамов обсудил с заместителем гендиректора МОМ подготовку к СОР29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс, находящейся с визитом в Баку для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МОМ, в том числе вопросы, связанные с подготовкой к предстоящей в Азербайджане конференции СОР29.

Байрамов отметил наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и МОМ, а также с другими специализированными структурами ООН.

Дэниэлс в свою очередь поздравила Азербайджан с принятием в этом году COP29 и пожелала успехов в председательской деятельности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUqoçi Daniels: Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı COP29-un təşkilində Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır

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