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Джейхун Байрамов обсудил с испанским коллегой подготовку к COP29

Джейхун Байрамов обсудил с испанским коллегой подготовку к COP29 Джейхун Байрамов обсудил с испанским коллегой подготовку к COP29
Внешняя политика
7 ноября 2024 г. 17:18
Джейхун Байрамов обсудил с испанским коллегой подготовку к COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили Report в МИД, министры обсудили подготовку к COP29 и сотрудничество двух стран в этом направлении.

Министр Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей и последствиями наводнений в Испании.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и подчеркнули важность его расширения для обеих стран.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ispaniyalı həmkarı ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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