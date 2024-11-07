Джейхун Байрамов обсудил с испанским коллегой подготовку к COP29

Джейхун Байрамов обсудил с испанским коллегой подготовку к COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили Report в МИД, министры обсудили подготовку к COP29 и сотрудничество двух стран в этом направлении.

Министр Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей и последствиями наводнений в Испании.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и подчеркнули важность его расширения для обеих стран.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.