Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ

11 мая 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бен Заидом Аль Нахаяном.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бен Заидом Аль Нахаяном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили реализацию совместных инициатив в рамках стратегического партнерства между двумя странами, перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах. Министры выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и взаимной поддержкой на международных платформах.

Собеседники также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.