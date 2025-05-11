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Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ

Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ 11 мая 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бен Заидом Аль Нахаяном.
Внешняя политика
11 мая 2025 г. 23:27
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бен Заидом Аль Нахаяном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили реализацию совместных инициатив в рамках стратегического партнерства между двумя странами, перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах. Министры выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и взаимной поддержкой на международных платформах.

Собеседники также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BƏƏ-nin xarici işlər naziri ilə regional məsələləri müzakirə edib

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