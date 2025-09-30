Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 16:29
    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главного советника Бюро по европейским и евразийским вопросам Государственного департамента США Вятта Телке и временного поверенного в делах посольства Эми Карлон.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    В ходе встречи обсуждались взаимоотношения Азербайджана и США, вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и реализация в этих рамках Вашингтонских соглашений, а также региональные и международные вопросы безопасности.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Эми Карлон Вятт Телке МИД Госдепартамент США
    Фото
    Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Фото
    Jeyhun Bayramov discusses international security with US representative

    Последние новости

    16:46
    Фото

    Баку и София обсудили совеметные исследования подводного археологического наследия

    Kультурная политика
    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:25

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    Лента новостей