Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 16:29
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главного советника Бюро по европейским и евразийским вопросам Государственного департамента США Вятта Телке и временного поверенного в делах посольства Эми Карлон.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи обсуждались взаимоотношения Азербайджана и США, вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и реализация в этих рамках Вашингтонских соглашений, а также региональные и международные вопросы безопасности.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Внешняя политика
