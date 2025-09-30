Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главного советника Бюро по европейским и евразийским вопросам Государственного департамента США Вятта Телке и временного поверенного в делах посольства Эми Карлон.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались взаимоотношения Азербайджана и США, вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и реализация в этих рамках Вашингтонских соглашений, а также региональные и международные вопросы безопасности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.