Джейхун Байрамов награжден Орденом Сербского флага

Президент Сербии Александр Вучич наградил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Орденом Сербского флага первой степени.
Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, министр был награжден за особые заслуги в развитии сотрудничества и дружественных отношений между двумя странами.
На церемонии награждения Дж.Байрамов подчеркнул, что Баку и Белград связывают стратегическое партнерство и дружеские узы. Он также отметил, что эта награда является ярким примером того, какое значение руководство Сербии придает Азербайджану.
Отметим, что Дж.Байрамов находится с визитом в Сербии, в рамках которого запланированы встречи министра с высокопоставленными официальными лицами этой страны.