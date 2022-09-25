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Джейхун Байрамов: Надеемся, что Армения искренне подключится к переговорам

Джейхун Байрамов: Надеемся, что Армения искренне подключится к переговорам "Надеемся, что Армения, наконец, конструктивно и искренне подключится к переговорам".
Внешняя политика
25 сентября 2022 г. 00:25
Джейхун Байрамов: Надеемся, что Армения искренне подключится к переговорам

"Надеемся, что Армения, наконец, конструктивно и искренне подключится к переговорам".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр заявил, что, несмотря на безрассудные действия Армении, Азербайджан проявил максимальную выдержку, добрую волю и искренность в восстановлении режима прекращения огня.

"После провокации ВС Армении 12-14 сентября 2022 года Азербайджан занимается устранением гуманитарных последствий и в этом контексте заявил о своей готовности в одностороннем порядке вернуть Армении останки погибших солдат и проинформировал Международный Комитет Красного Креста об этом", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что Азербайджан не заинтересован и не может быть заинтересован в напряженности.

"На самом деле недавние боевые действия произошли вблизи районов, где после конфликта осуществляются масштабные инвестиции и проекты реконструкции. Кроме того, недавняя напряженность очень соответствует той картине, которую мы наблюдаем в Армении за последние 30 лет. Каждый раз Армения прибегает к серьезным провокациям, уходя от ответственности за принятие необходимых решений, чтобы совершить прорыв на решающем этапе. Я хотел бы, чтобы нынешнее руководство Армении не пошло по пути своих предшественников и не закрыло снова окно возможностей для мира и безопасности в регионе", - заявил Дж. Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, Азербайджан полон решимости преодолеть любые угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, а также безопасности своих граждан, и призвал Армению воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

"Армения должна конструктивно участвовать в процессе нормализации для создания стабильной ситуации в регионе путем установления дружественных добрососедских отношений. В данном контексте, согласно договоренности, достигнутой на состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе четвертой встрече лидеров Азербайджана и Армении с председателем Совета ЕС, Азербайджан подтвердил армянской стороне, что готов приступить к практической работе по этому вопросу. Сразу после встречи мы предложили Армении конкретную дату и место проведения этих переговоров", - подчеркнул Дж. Байрамов.

Глава МИД добавил, что Азербайджан, освободив свои территории от многолетней военной оккупации, полон решимости направить все свои усилия на реконструкцию и восстановление в соответствии с самыми высокими стандартами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: "Ümid edirik ki, Ermənistan, nəhayət danışıqlara səmimi şəkildə qoşulacaq"

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