Джейхун Байрамов: Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Алжира подписали два протокола

Между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Алжира сегодня подписано два протокола.

Между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Алжира сегодня подписано два протокола.

Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Баку министра иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра, являющегося специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Это договоренность о взаимном освобождении от виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов Алжира и Азербайджана и протокол о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сказал Джейхун Байрамов.