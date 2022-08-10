О нас

Джейхун Байрамов: Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Алжира подписали два протокола

Джейхун Байрамов: Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Алжира подписали два протокола Между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Алжира сегодня подписано два протокола.
Внешняя политика
10 августа 2022 г. 12:38
Джейхун Байрамов: Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Алжира подписали два протокола

Между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Алжира сегодня подписано два протокола.

Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Баку министра иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра, являющегося специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Это договоренность о взаимном освобождении от виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов Алжира и Азербайджана и протокол о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сказал Джейхун Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Əlcəzair arasında iki sənəd imzalanıb

Другие новости из категории

Азербайджан и Алжир намерены реализовать имеющийся экономический потенциал
Азербайджан и Алжир намерены реализовать имеющийся экономический потенциал
10 августа 2022 г. 13:33
Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период
Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период
10 августа 2022 г. 13:01
Ламамра: Очень важен вклад Азербайджана в мир и безопасность
Ламамра: Очень важен вклад Азербайджана в мир и безопасность
10 августа 2022 г. 12:57
Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира
Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира
10 августа 2022 г. 12:55
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе
10 августа 2022 г. 11:41
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в открытии V Игр исламской солидарности
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в открытии V Игр исламской солидарности
10 августа 2022 г. 02:32
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фото и видео с церемонии открытия Исламиады
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фото и видео с церемонии открытия Исламиады
10 августа 2022 г. 01:03
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Конье
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Конье
10 августа 2022 г. 00:01
МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятии
МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятии
9 августа 2022 г. 23:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия Исламиады
ВидеоПервый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия Исламиады
9 августа 2022 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi