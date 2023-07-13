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Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе

Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе В соответствии с политикой президента Ильхама Алиева Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 16:57
Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе

В соответствии с политикой президента Ильхама Алиева Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии "Возрождение Агдама" в Агдамском конференц-центре.

"Это наш приоритет номер один. Однако параллельно с этим, конечно же, нельзя забывать о преступлениях, трагических страницах истории нашей страны с тем, чтобы не допустить их повторения. Это должно стать важной частью нашей повестки дня", - подчеркнул глава МИД.

Министр подчеркнул о необходимости проведения постоянной работы для доведения до мирового сообщества фактов о страданиях, которые выпали на долю азербайджанцев, их нарушенных правах, 30-летней переселенческой жизни, минной опасности, о необходимости создания возможности для возвращения лиц, изгнанных из Армении, на эти территории: "Ежемесячное, еженедельное увеличение кровавой статистики о количестве жертв мин является военным преступлением. Этого нельзя забывать. В то же время исчезновение около 4 тысяч наших граждан за около 30-летний период, отсутствие информации о них за этот период, и обнаружение многочисленных массовых захоронений в короткий промежуток времени является подтверждением этих преступлений".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan advances agenda of peace, progress and development in the region
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan regionda sülh, tərəqqi, inkişaf gündəliyini irəli aparır"

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