Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе

В соответствии с политикой президента Ильхама Алиева Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе.

В соответствии с политикой президента Ильхама Алиева Азербайджан продвигает повестку мира, прогресса и развития в регионе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии "Возрождение Агдама" в Агдамском конференц-центре.

"Это наш приоритет номер один. Однако параллельно с этим, конечно же, нельзя забывать о преступлениях, трагических страницах истории нашей страны с тем, чтобы не допустить их повторения. Это должно стать важной частью нашей повестки дня", - подчеркнул глава МИД.

Министр подчеркнул о необходимости проведения постоянной работы для доведения до мирового сообщества фактов о страданиях, которые выпали на долю азербайджанцев, их нарушенных правах, 30-летней переселенческой жизни, минной опасности, о необходимости создания возможности для возвращения лиц, изгнанных из Армении, на эти территории: "Ежемесячное, еженедельное увеличение кровавой статистики о количестве жертв мин является военным преступлением. Этого нельзя забывать. В то же время исчезновение около 4 тысяч наших граждан за около 30-летний период, отсутствие информации о них за этот период, и обнаружение многочисленных массовых захоронений в короткий промежуток времени является подтверждением этих преступлений".