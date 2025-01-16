Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия не действуют по чужой указке

Попытки некоторых крупных государств вмешиваться во внутренние дела других стран, особенно проводящих независимую и суверенную политику, не новы, однако никогда они не были столь явными, как сейчас.

Попытки некоторых крупных государств вмешиваться во внутренние дела других стран, особенно проводящих независимую и суверенную политику, не новы, однако никогда они не были столь явными, как сейчас.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 января во время совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку .

Байрамов отметил, что причиной подобного отношения является независимая политика обеих стран.

"Азербайджан и Грузия не действуют по чужой указке. Они проводят самостоятельную внешнюю политику. Именно поэтому возникает стремление нас наказать", - сказал он.

Министр также напомнил о кампании очернения Азербайджана в период проведения COP29.

"Если внешняя политика, проводимая государством, основана на интересах народа, то никакого эффекта от внешних вмешательств не будет. Азербайджан и Грузия заинтересованы во взаимном развитии, и зависят друг от друга в хорошем смысле", - добавил Байрамов.