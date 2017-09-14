Дугин: Азербайджан сегодня стал "южнокавказским тигром"

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Москва. 14 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан - это стремительно развивающаяся страна, которая представляет собой самостоятельный, суверенный полюс.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил глава Центра геополитических исследований Александр Дугин на конференции "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" в Москве.

"Азербайджан совершил колоссальную политику успехов. Он - южнокавказский тигр. Это стремительно и бурно развивающаяся страна, которая представляет собой самостоятельный, суверенный полюс. Это как раз противоположность того, что мы называем "failed state". Это состоявшееся, суверенное, набирающее мощь государство", - заявил А. Дугин.

Говоря о политике президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы, российский политолог указал, что она принесла очень важные плоды в российско-азербайджанских отношениях.

"Сейчас они выходят на новый уровень просто стратегического партнерства. Мы все больше и больше становимся партнерами во всех смыслах. Это требует осмысления и в дипломатическом отношении, и в личном. Президент в данном случае играет колоссальную роль, так как всегда фактор личности в политике играл свою роль. Современное интеллектуальное общество, информационная среда отстают от этих процессов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, для закрепления безусловного сближения и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном интеллектуальным элитам обеих стран необходимо чаще контактировать и возобновлять интенсивные отношения.

Указав на стремительный рост Баку в международных отношениях, глава центра напомнил, что Азербайджан сыграл важную роль в избегании конфликта между Россией и Турцией и является важным фактором в отношениях между Москвой, Анкарой и Тегераном.

"Геополитическое значение Азербайджана, как регионального игрока и важнейшего полюса международной политики, возрастает на глазах", - сказал А. Дугин.