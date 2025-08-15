США опубликовали текст Меморандума о приостановке действия 907 поправки в отношении Азербайджана

Дональд Трамп приостановил действие 907 поправки

В официальном журнале Федерального правительства США Federal Register опубликован Меморандум о приостановке действия 907 поправки к "Акту в поддержку свободы", подписанный президентом США Дональдом Трампом 8 августа 2025 года.

Как передает Report, в тексте документа говорится:

"На основании полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел II Закона о финансировании внешних операций, экспортном финансировании и связанных с ними программах 2002 года (Закон № 107-115), настоящим указом определяю и подтверждаю, что приостановление действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы (Закон № 102-511) в отношении Азербайджана

- необходимо для поддержки усилий Соединенных Штатов по борьбе с международным терроризмом;

- необходимо для поддержки боеготовности Вооруженных сил Соединенных Штатов или партнёров по коалиции в борьбе с международным терроризмом;

- важно для безопасности границ Азербайджана;

- не подорвет и не помешает текущим усилиям по переговорам о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном и не будет использовано в наступательных целях против Армении.

Соответственно, настоящим решением я продлеваю отказ от применения положений 907-й поправки к Акту о поддержке свободы".

Трамп поручил государственному секретарю США Марко Рубио опубликовать это решение в Федеральном реестре и направить это решение и пояснительную записку в соответствующие комитеты Конгресса.

Отметим, что Трамп подписал указ о приостановке действия 907 поправки в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.



