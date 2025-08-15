О нас

США опубликовали текст Меморандума о приостановке действия 907 поправки в отношении Азербайджана

США опубликовали текст Меморандума о приостановке действия 907 поправки в отношении Азербайджана Дональд Трамп приостановил действие 907 поправки
Внешняя политика
15 августа 2025 г. 14:45
США опубликовали текст Меморандума о приостановке действия 907 поправки в отношении Азербайджана

В официальном журнале Федерального правительства США Federal Register опубликован Меморандум о приостановке действия 907 поправки к "Акту в поддержку свободы", подписанный президентом США Дональдом Трампом 8 августа 2025 года.

Как передает Report, в тексте документа говорится:

"На основании полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел II Закона о финансировании внешних операций, экспортном финансировании и связанных с ними программах 2002 года (Закон № 107-115), настоящим указом определяю и подтверждаю, что приостановление действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы (Закон № 102-511) в отношении Азербайджана

- необходимо для поддержки усилий Соединенных Штатов по борьбе с международным терроризмом;

- необходимо для поддержки боеготовности Вооруженных сил Соединенных Штатов или партнёров по коалиции в борьбе с международным терроризмом;

- важно для безопасности границ Азербайджана;

- не подорвет и не помешает текущим усилиям по переговорам о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном и не будет использовано в наступательных целях против Армении.

Соответственно, настоящим решением я продлеваю отказ от применения положений 907-й поправки к Акту о поддержке свободы".

Трамп поручил государственному секретарю США Марко Рубио опубликовать это решение в Федеральном реестре и направить это решение и пояснительную записку в соответствующие комитеты Конгресса.

Отметим, что Трамп подписал указ о приостановке действия 907 поправки в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.


Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US publishes memorandum suspending Section 907 on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Memorandumun mətnini dərc edib

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi