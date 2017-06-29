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    Дональд Трамп направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    По случаю этого праздника Соединенные Штаты Америки вновь подчеркивают приверженность данным ценностям вместе с Азербайджаном

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Meлания и я от имени американского народа передаем Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Мусульмане Соединенных Штатов Америки, как и мусульмане всего мира, придают значение честным и добрым поступкам в священный месяц Рамазан. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, мусульмане отмечают праздник Рамазан вместе со своими семьями и друзьями, продолжают традиции помощи соседям, делятся хлебом-солью с людьми из всех слоев общества.

    То, что мы отмечаем этот праздник вместе, вновь напоминает нам о важности милосердия, сострадания и добрых намерений. По случаю этого праздника Соединенные Штаты Америки вновь подчеркивают приверженность данным ценностям вместе с Азербайджаном.

    Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с благословенным праздником.

    С праздником Рамазан".

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