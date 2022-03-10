До сих пор из Украины в Азербайджан эвакуированы более 5000 человек

В связи с ситуацией в Украине на сегодняшний день из этой страны в Азербайджан были эвакуированы более 5000 азербайджанских граждан.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На сегодняшний день организовано 12 чартерных и большое количество автобусных рейсов в румынские города Бухарест и Яссы, в польский город Катовице.
Отмечается, что принимаются постоянные меры, направленные на эвакуацию в Азербайджан граждан страны и членов их семей, являющихся гражданами других стран.