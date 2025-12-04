Дипломаты Украины и Азербайджана обсудили углубление отношений между Киевом и Баку
- 04 декабря, 2025
- 16:14
Директором Министерства иностранных дел Азербайджана по странам Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии назначен Гюрсель Исмаилзаде.
Как сообщает Report, посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в соцсети Х о том, что провел встречу с Исмаилзаде, на которой обсуждалось углубление сотрудничества между Баку и Киева.
"Состоялась плодотворная встреча с новоназначенным директором МИД Азербайджана по странам Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии Гюрселем Исмаилзаде. Благодарен Азербайджану за неизменную поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Договорились об углублении нашего сотрудничества", - написал он.
Had a fruitful meeting with newly appointed MFA Azerbaijan Director for Eastern Europe, South Caucasus, Western & Central Asia, Amb. @ismayilzada_g. Grateful for Azerbaijan’s steadfast support to Ukraine since the first days of russian invasion. Agreed to deepen our cooperation. pic.twitter.com/LCS9asStoJ— Yuriy Husyev (@Husyev) December 4, 2025