    Дипломаты Украины и Азербайджана обсудили углубление отношений между Киевом и Баку

    • 04 декабря, 2025
    • 16:14
    Директором Министерства иностранных дел Азербайджана по странам Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии назначен Гюрсель Исмаилзаде.

    Как сообщает Report, посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в соцсети Х о том, что провел встречу с Исмаилзаде, на которой обсуждалось углубление сотрудничества между Баку и Киева.

    "Состоялась плодотворная встреча с новоназначенным директором МИД Азербайджана по странам Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии Гюрселем Исмаилзаде. Благодарен Азербайджану за неизменную поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Договорились об углублении нашего сотрудничества", - написал он.

    Bakı və Kiyev arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi iki ölkə diplomatları arasında müzakirə olunub
    Ukrainian and Azerbaijani diplomats discuss deepening relations between Kyiv and Baku
