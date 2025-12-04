İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakı və Kiyev arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi iki ölkə diplomatları arasında müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:18
    Bakı və Kiyev arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi iki ölkə diplomatları arasında müzakirə olunub

    Gürsel İsmayılzadə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, Qərbi və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə direktoru təyin edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X" sosial şəbəkəsində G.İsmayılzadə ilə görüş keçirdiyini və görüşdə Bakı və Kiyev arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin müzakirə olunduğunu qeyd edib.

    "Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, Qərbi və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə yeni təyin olunmuş direktoru Gürsəl İsmayılzadə ilə səmərəli görüş keçirildi. Rusiyanın mdaxiləsinin ilk günlərindən Ukraynaya göstərdiyi daimi dəstəyinə görə Azərbaycana minnətdaram. Biz əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək barədə razılığa gəldik", - o yazıb.

    Ukrayna Azərbaycan Gürsel İsmayılzadə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycan Ukrayna Münasibətləri
    Дипломаты Украины и Азербайджана обсудили углубление отношений между Киевом и Баку
    Ukrainian and Azerbaijani diplomats discuss deepening relations between Kyiv and Baku

