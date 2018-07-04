Депутаты Европарламента: Новое соглашение c Азербайджаном может быть подписано до следующего саммита Восточного партнерства в 2019 году

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента приняли рекомендации для участников переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европарламента, рекомендации приняты 564 голосами "за", 69 проголосовали против, 47 воздержались.

В рекомендация содержится призыв к Совету ЕС, Еврокомиссии и главе внешнеполитического ведомства ЕС обеспечить, чтобы "будущее соглашение было амбициозным и принесло ощутимые и конкретные выгоды обеим сторонам"; помочь Азербайджану разработать прочную основу для защиты прав человека и основных свобод; поддерживать реформу судебной системы и т.д.

При этом депутаты Европарламента надеются, что, "если переговоры пройдут быстро и будут выполнены все ключевые условия, новое соглашение может быть подписано до следующего саммита Восточного партнерства в 2019 году".

"ЕС является главным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером для ЕС - настало время обновить рамки наших отношений с всеобъемлющим соглашением", - заявила докладчик Европарламента Норика Наколай.