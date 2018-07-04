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    Депутаты Европарламента: Новое соглашение c Азербайджаном может быть подписано до следующего саммита Восточного партнерства в 2019 году

    Депутаты Европарламента приняли рекомендации для участников переговоров по новому соглашению

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента приняли рекомендации для участников переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европарламента, рекомендации приняты 564 голосами "за",  69 проголосовали против, 47 воздержались. 

    В рекомендация содержится призыв к Совету ЕС, Еврокомиссии и главе внешнеполитического ведомства ЕС обеспечить, чтобы "будущее соглашение было амбициозным и принесло ощутимые и конкретные выгоды обеим сторонам"; помочь Азербайджану разработать прочную основу для защиты прав человека и основных свобод; поддерживать реформу судебной системы и т.д.

    При этом депутаты Европарламента надеются, что, "если переговоры пройдут быстро и будут выполнены все ключевые условия, новое соглашение может быть подписано до следующего саммита Восточного партнерства в 2019 году". 

    "ЕС является главным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером для ЕС - настало время обновить рамки наших отношений с всеобъемлющим соглашением", - заявила докладчик Европарламента Норика Наколай. 

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