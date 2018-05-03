Депутат: Выдвижение кандидатуры Гянджи на титул Спортивного города Европы в 2019 году положительно скажется на развитии города

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Гянджа выдвинула кандидатуру на титул Спортивного города Европы в 2019 году. Это положительно скажется на результатах, достигнутых как в области спорта, так и во всех других областях, а также дальнейшем развитии спорта в Гяндже". Как сообщает Report, об этом заявил депутат Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что Азербайджан является одной из стран с древними спортивными традициями. "Сегодня спортивная политика переживает период подъема в нашей стране, которая исторически развивала различные виды спорта. В результате мудрой политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, страна добилась значительного прогресса в развитии спорта. Азербайджан стал уникальным местом, где организуются международные мероприятия. В результате проводимой в стране спортивной политике, наши спортсмены добились больших успехов и неоднократно поднимали наш флаг на международных аренах", - заявил депутат.

Н. Гамзаев отметил, что благодаря заботе и вниманию со стороны государства в стране укрепляется спортивная база, строятся новые комплексы и спортивные залы, организовываются различные мероприятия: "В последние годы наши спортсмены постоянно приносят медали в копилку нашей страны, а их новые достижения служат стимулом для других молодых людей".

Депутат подчеркнул, что в нашей стране проводились международные турниры, престижные соревнования, чемпионаты мира и Европы и выбор Азербайджана для проведения международных мероприятий не случаен: "Прежде всего, растущий международный имидж Азербайджана напрямую связан с стабильностью и миром в нашей стране перед лицом глобальных событий".

Депутат отметил высокий потенциал Гянджи в сфере развития спорта, добавив, что в этом году в числе крупных инфраструктурных проектов в Гяндже также планируется строительство современного Дворца спорта.