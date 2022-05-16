Депутат: Сегодня мы видим сильную Турцию

"Если в первые годы обретения Азербайджаном государственной независимости азербайджано-турецкие отношения, имеющие общую историю, формировались на основе взаимной симпатии, культурного единства двух народов, то сегодня эти отношения поднялись на уровень б

"Если в первые годы обретения Азербайджаном государственной независимости азербайджано-турецкие отношения, имеющие общую историю, формировались на основе взаимной симпатии, культурного единства двух народов, то сегодня эти отношения поднялись на уровень более прочного политического, экономического, военного союза. Нынешние азербайджано-турецкие отношения, являющиеся воплощением высказывания великого лидера Гейдара Алиева "одна нация, два государства", благодаря политике его преемника, президента Ильхама Алиева достигли желаемого уровня".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" Рашад Махмудов.

По его словам, сегодня союз между Азербайджаном и Турцией не имеет равных в международных политических отношениях: "Союз Баку и Анкары, основанный на общих исторических ценностях, в результате успешной стратегии лидеров обеих братских стран достиг такого уровня, что любая политическая сила мира согласовывает свою политику в отношении региона именно с интересами этих двух государств. Последний визит главы государства, несомненно, внесет свой вклад в отношения между двумя братскими государствами".

По словам депутата, сейчас в мире наблюдается напряженная военно-политическая обстановка, и в такой ситуации встречи и обсуждения между лидерами и ключевыми фигурами региона - президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - имеют исключительное значение с точки зрения последующих шагов для двух государств: "Кроме того, с интересом были встречены выступления глав государств на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин. Отметив, что ввод в эксплуатацию нового аэропорта является проявлением успешного экономического развития Турции, глава государства Ильхам Алиев отметил высокие заслуги президента Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении братской страны. Глава государства справедливо отметил, что строящиеся аэропорты, водохранилища, дороги, мосты, школы, больницы являются основными факторами, которые показывают развитие, мощь Турции. В основе всех этих проектов лежит человеческий фактор. Мы видим сегодня сильную Турцию. Именно сегодня турецкое государство, пережившее период развития во всех сферах жизни, стало крупным центром власти в мировом масштабе.

Подчеркнув нерушимость нашего единства, глава государства отметил, что с первого дня Второй Карабахской войны наш народ стал свидетелем моральной и политической поддержки братской Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Азербайджан никогда не забудет этого. Это также означало, что мы не одиноки и эта моральная поддержка воодушевляла наш народ".

Депутат отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации землях ведутся масштабные строительные, восстановительные работы: "Как отметил Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в деле восстановления Карабаха наши турецкие братья работают наравне с нами. Турецкие компании, в том числе компания, которая построила аэропорт Ризе-Артвин, также принимает активное участие в восстановлении Карабаха. В настоящее время отношения между Азербайджаном и Турцией достигли более высокого уровня как логический результат правильной, целенаправленной политики, проводимой руководством обеих стран, а по ряду сфер перешли на качественно новый уровень. "Шушинская декларация" еще больше укрепила азербайджано-турецкие отношения.

Компании братской страны, присоединившиеся к процессу восстановления освобожденных от армянской оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, в настоящее время реализуют на этих территориях широкомасштабные проекты. Кстати, напомню, что президент Ильхам Алиев в своих отдельных выступлениях перед началом реализации проектов строительства, реконструкции на этих землях особо подчеркивал, что в этом вопросе предпочтение будет отдано дружественным странам. Помимо большой поддержки во время войны, за прошедший период братская страна не жалела сил и на восстановление Карабаха. Подписание первых контрактов с турецкими компаниями было ярким примером этого.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, Азербайджан и Турция едины во всех вопросах, и сегодня во всем мире не найдется более близких друг другу государств, как наши: "Это единство также является гарантом нашей непобедимости".