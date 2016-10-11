Депутат Милли Меджлиса примет участие в выборах в Черногории

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 12-18 октября депутат Милли Меджлиса, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев будет находиться с визитом в городе Подгорица Черногории. Он будет наблюдать за предстоящими в этой стране парламентскими выборами в качестве руководителя наблюдательской миссии.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в рамках визита Азай Гулиев встретится с официальными представителями государства и правительства Черногории, представителями участвующих в выборах политических партий, в том числе НПО, СМИ и ознакомится с предвыборной ситуацией.

16 октября А.Гулиев проследит за ходом голосования в избирательных участках, процессом подсчета голосов.

На следующий день А.Гулиев представит прессе заключение наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.