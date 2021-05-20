О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель

Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель Арманд Краузе Депутат Сейма 1. Как Латвия может содействовать Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий? Опыт в каких сферах может быть наиболее полезен в этой связи?
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 09:30
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель
0 : 00
0 : 00

Латвия может помочь Азербайджану в вопросе восстановления освобожденных земель.

Об этом Report заявил депутат Сейма Латвии Арманд Краузе.

Он отметил, что сотрудничество по этому вопросу может развиваться по трем основным направлениям:

"Во-первых, это технологии, связь и широкополосный Интернет. В Латвии очень современный и быстрый интернет не только в городах, но и в большинстве сельских местностей, у нас есть такие технологические компании, как MicroTik и другие.

Второй - строительство, потому что латвийские компании уже участвовали в различных проектах реновации в разных странах.

Третий - лесоводство и лесовосстановление. В настоящее время в Азербайджане всего около 11% лесов, но исторически лесные площади были больше. Мы можем помочь, потому что лесное хозяйство в Латвии находится на очень высоком уровне, а лесные площади составляют 53% от общей площади Латвии, хотя и в 20 веке. в первые десятилетия он составлял всего около 27%. Лесовосстановление важно для всех стран мира, потому что оно смягчает последствия изменения климата",- сказал он.

Комментируя вопрос разблокировки коммуникаций в регионе после второй Карабахской войны, депутат отметил, что это было бы очень важно для улучшения транспортных коммуникаций и логистики.

"На данный момент более тесные экономические связи и торговля между нашими странами затруднены именно из-за сложной логистики, потому что мы не можем выбрать более короткие, дешевые и быстрые маршруты доставки товаров", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке MP: Latvia can help Azerbaijan to restore liberated lands
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Latviya Azərbaycana Qarabağın bərpasında yardım edə bilər"

Другие новости из категории

Премьеры Азербайджана и России подпишут ряд документов
Премьеры Азербайджана и России подпишут ряд документов
20 мая 2021 г. 02:07
Министр экспорта Великобритании прибыл в Азербайджан
Министр экспорта Великобритании прибыл в Азербайджан
20 мая 2021 г. 00:01
Премьер-министр Азербайджана прибыл с официальным визитом в Россию
ФотоПремьер-министр Азербайджана прибыл с официальным визитом в Россию
19 мая 2021 г. 20:09
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
19 мая 2021 г. 19:54
Глава МИД коснулся напряженности на азербайджано-армянской границе
Глава МИД коснулся напряженности на азербайджано-армянской границе
19 мая 2021 г. 19:08
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
Глава МИД Азербайджана провел переговоры с госминистром ОАЭ
Глава МИД Азербайджана провел переговоры с госминистром ОАЭ
19 мая 2021 г. 17:51
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили последние процессы в Карабахе 
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили последние процессы в Карабахе 
19 мая 2021 г. 12:54
Премьер-министр Азербайджана совершит сегодня визит в Россию
Премьер-министр Азербайджана совершит сегодня визит в Россию
19 мая 2021 г. 11:58
Джахит Багчы: Дружба между Турцией и Азербайджаном нерушима
Джахит Багчы: Дружба между Турцией и Азербайджаном нерушима
19 мая 2021 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi