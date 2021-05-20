Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель

Латвия может помочь Азербайджану в вопросе восстановления освобожденных земель.
Об этом Report заявил депутат Сейма Латвии Арманд Краузе.
Он отметил, что сотрудничество по этому вопросу может развиваться по трем основным направлениям:
"Во-первых, это технологии, связь и широкополосный Интернет. В Латвии очень современный и быстрый интернет не только в городах, но и в большинстве сельских местностей, у нас есть такие технологические компании, как MicroTik и другие.
Второй - строительство, потому что латвийские компании уже участвовали в различных проектах реновации в разных странах.
Третий - лесоводство и лесовосстановление. В настоящее время в Азербайджане всего около 11% лесов, но исторически лесные площади были больше. Мы можем помочь, потому что лесное хозяйство в Латвии находится на очень высоком уровне, а лесные площади составляют 53% от общей площади Латвии, хотя и в 20 веке. в первые десятилетия он составлял всего около 27%. Лесовосстановление важно для всех стран мира, потому что оно смягчает последствия изменения климата",- сказал он.
Комментируя вопрос разблокировки коммуникаций в регионе после второй Карабахской войны, депутат отметил, что это было бы очень важно для улучшения транспортных коммуникаций и логистики.
"На данный момент более тесные экономические связи и торговля между нашими странами затруднены именно из-за сложной логистики, потому что мы не можем выбрать более короткие, дешевые и быстрые маршруты доставки товаров", - заключил он.