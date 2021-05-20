Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель

Арманд Краузе Депутат Сейма 1. Как Латвия может содействовать Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий? Опыт в каких сферах может быть наиболее полезен в этой связи?

Латвия может помочь Азербайджану в вопросе восстановления освобожденных земель.

Об этом Report заявил депутат Сейма Латвии Арманд Краузе.

Он отметил, что сотрудничество по этому вопросу может развиваться по трем основным направлениям:

"Во-первых, это технологии, связь и широкополосный Интернет. В Латвии очень современный и быстрый интернет не только в городах, но и в большинстве сельских местностей, у нас есть такие технологические компании, как MicroTik и другие.