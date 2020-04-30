Депутат Госдумы: Азербайджан принял своевременные меры по борьбе с COVID-19 - ИНТЕРВЬЮ

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report депутат Государственной Думы РФ, Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров рассказал о сотрудничестве России и Азербайджана в противодействии пандемии коронавируса, об активном взаимодействии парламентариев обеих стран, подписании двустороннего соглашения и решении нагорно-карабахского конфликта.

-Как вы оцениваете сотрудничество Азербайджана и России в противодействии COVID-19?

-У России и Азербайджана в противодействии распространению коронавирусной инфекции наблюдается тесное сотрудничество и слаженность действий обеих сторон. Россия поставила Азербайджану тест-системы для диагностики коронавируса, идет большая двухстороння работа по возвращению граждан Азербайджана, находящихся в России, – в Азербайджан и граждан России, находящихся в Азербайджане, - в Россию.

-Количество заразившихся и летальных случаев в Азербайджане, по сравнению со многими другими странами, крайне низкое. Говорит ли это об эффективности мер по борьбе с пандемией, которые были предприняты правительством страны?

-Принятые правительством Азербайджана своевременные оперативные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции позволили снизить как количество зараженных, так и количество летальных исходов от COVID-19.

-Вы сказали, что после пандемии между парламентами России и Азербайджана будет подписано соглашение о сотрудничестве. Как в целом развиваются отношения между нашими парламентами?

-На протяжении всего этого года, а также прошлого велась большая работа по подготовке к подписанию соглашения между парламентами обеих стран, подписание должно было состояться в Санкт-Петербурге, но сначала оно было перенесено из-за досрочных выборов в Милли Меджлис, которые прошли успешно, несмотря на короткие сроки подготовки. Уверен, что после завершения пандемии, в ближайшем будущем работа по подготовке подписания соглашения продолжится, и оно в скором времени будет подписано представителями обеих стран. На сегодняшний день, как в Государственной Думе, так и в Милли Меджлисе Азербайджана ведут плодотворную работу наши двусторонние дружественные группы, мы активно взаимодействуем.

-Какие мероприятия намечены на этот год? Ожидать ли нам двусторонних визитов?

-Что касается нашего Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, то у нас регулярно проводятся выездные заседания в Азербайджане. В свою очередь, мы хотели пригласить парламентариев Милли Меджлиса принять участие в работе Казанского экономического форума, который должен был состояться в июне этого года, но перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. После снятия ограничений на массовые мероприятия, мы обязательно проведем данный форум и будем ждать азербайджанских парламентариев у нас в Казани.

-Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно вновь подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт надо решать поэтапно, и начинать с возвращения прилегающих территорий. Как вы это прокомментируете?

-Россия всегда выступает за мирное поэтапное разрешение данного конфликта, обеим сторонам конфликта необходимо прийти к общему консенсусу, который бы устроил обе страны.