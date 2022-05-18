Делегация USAID посетит Азербайджан

Делегация Агентства США по международному развитию (USAID) направится в Казахстан, Азербайджан и Грузию с 16 по 24 мая 2022 года

Делегация Агентства США по международному развитию (USAID) на этой неделе направится в Казахстан, Азербайджан и Грузию.

Как передает Report со ссылкой на USAID, поездка осуществляется с целью изучения возможностей для увеличения объемов торговли по Транскаспийскому транспортному маршруту и организована программой USAID по торговле в Центральной Азии в сотрудничестве с ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) и Союзом транспортников Казахстана KazLogistics.

"Транскаспийский транспортный коридор может сыграть важную роль в обеспечении поставок товаров из Центральной Азии в страны Кавказа и Европы. USAID всячески поддерживает сотрудничество этих стран и одобряет решения, ведущие к расширению региональной торговли и привлечению инвестиций", - заявил главный региональный советник по торговым вопросам Миссии USAID в Центральной Азии Роберт Паркер.

Делегация состоит из более 40 представителей таможенных ведомств и государственных органов, специализирующихся на вопросах транспортной политики, из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также члены Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии посетят порты Алят и Курык на Каспийском море и порт Батуми на Черном море. Участники делегации изучат ценовую политику каждого порта, проведут анализ используемых процедур и ознакомятся с инициативами по цифровизации, что поможет им разработать рекомендации по дальнейшему упрощению процедур.

В поездке также примут участие национальные ассоциации автомобильных перевозчиков, логистические компании и экспедиторы, морские порты и судоходные компании Азербайджана, Грузии и стран Центральной Азии, непосредственно задействованные в международных автомобильных перевозках. Участникам из Болгарии и Турции предлагается ознакомиться с возможностью упрощения международных автомобильных перевозок по территориям их стран.

Визит завершится 24 мая.