Делегация ПАСЕ изучит предвыборную обстановку в Азербайджане

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возглавляемая депутатом Жорди Хукла, совершит визит в Баку 21-22 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, целью визита делегации, состоящей из пяти депутатов, является изучение хода избирательной компании и обстановки перед парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 1 ноября.

В ходе визита делегация проведет встречи со спикером парламента, лидерами политических групп и партий, представленных в Милли Меджлисе, а также лидерами оппозиционных партий, не представленных в нем. Также запланированы встречи с азербайджанской делегацией ПАСЕ, главой Центральной избирательной комиссии, представителями НПО и СМИ.