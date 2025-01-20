Делегация МИД Азербайджана почтила память шехидов 20 Января

Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджана почтили память шехидов 20 января в 35-ю годовщину трагических событий.

Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджана почтили память шехидов 20 января в 35-ю годовщину трагических событий.

Как сообщили Report в ведомстве, возглавляемая министром Джейхуном Байрамовым делегация посетила Аллею шехидов.

Представители МИД почтили память жертв трагедии, возложили цветы на их могилы.

Джейхун Байрамов также поделился в соцсетях публикацией с Аллеи шехидов. "Сегодня, в 35-ю годовщину трагедии 20 Января, одной из самых тяжелых и в то же время самых гордых страниц нашей истории независимости, мы посетили Аллею шехидов и с уважением почтили память сыновей и дочерей Родины, которые навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в публикации.