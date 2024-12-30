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Комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау предоставит данные в течение 30 дней

Комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау предоставит данные в течение 30 дней Правительственная комиссия Казахстана по расследованию крушения самолета AZAL близ города Актау представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 23:35
Комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау предоставит данные в течение 30 дней

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию крушения самолета AZAL близ города Актау представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.

Как передает Report, об этом сообщил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев в интервью агентству Казинформ.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он, отвечая на вопрос о дате предоставления комиссией первых выводов по авиакатастрофе.

По словам Ластаева, сейчас ведется полевой этап расследования, то есть собираются фрагменты воздушного судна, отпечатки на месте крушения самолета, снимаются слепки. Все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау, где эксперты проведут их анализ.

Ластаев выразил мнение, что черные ящики упавшего самолета Embraer 190 покажут всю картину ЧП. Ранее сообщалось, что Казахстан направил бортовые самописцы в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın AZAL-ın təyyarə qəzasını araşdıran komissiyası ilkin nəticələri 30 gündə açıqlayacaq

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