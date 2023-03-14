Дамьян Крневич: Макрону следует осознать, что ему нет места в мирном процессе между Баку и Ереваном

Президент Франции Эмманюэль Макрон не обладает серьезным влиянием в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен осознать, что он не обладает серьезным влиянием в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил директор отдела анализа политики исследований и публикаций Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьян Крневич в IDTalks YouTube-канале иститута.

Д.Крневич отметил, что Франция пытается включиться в процесс согласования мира между двумя странами. Между тем, председатель Европейского совета Шарль Мишель уже более года вовлечен, достаточно успешно, в это: "Другой вопрос, смогут ли Франция и ЕС в лице Макрона и Мишеля как-то договориться, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон осознал, что у него нет особо серьезной правовой позиции для участия в этом процессе, как минимум со стороны ЕС. Сможет ли Мишель убедить Макрона не вмешиваться, или хотя бы точки сделать шаг назад без вреда для общих внутриевропейских отношений....".

Комментирую недавний визит старшего советника государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюиса Боно в Баку, политолог подчеркнул, что он очень серьезно относится к роли Америки как стороны, содействующей мирному процессу.

"Он [Боно] четко понимает, что процесс не линейный", - сказал он, добавив, что есть понимание того, что есть факторы армянский, российский и европейский.

Крневич не видит серьезных столкновений интересов между Россией и США в регионе Южного Кавказа, которое могло бы повлиять на мирный процесс.

"Если есть воля обеих сторон к установлению мира, могут быть полезны и американцы, и европейцы, а также Россия", - добавил он.

Крневич также выразил отношение к ситуации на Лачынской дороге, которая использовалась для доставки военных грузов в нарушение трехстороннего соглашения.