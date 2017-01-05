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    Дагестан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном

    Министерство по национальной политике Дагестана планирует укрепление и расширение отношений с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Казахстаном

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В течение этого  года министерство по национальной политике Дагестана планирует расширить сотрудничество с прикаспийскими странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на дагестанские СМИ, на пресс-конференции представители министерства заявили, что в планы ведомства входит укрепление и расширение отношений с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Казахстаном, а также подписание соглашения о сотрудничестве с Индией, Японией и Китаем.

    Как рассказали в министерстве по национальной политике Дагестана, будет продолжена поддержка проектов этнокультурной направленности и работы некоммерческих общественных организаций.

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