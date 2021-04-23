Цукерман: Байден не готов к последствиям признания т.н. "геноцида армян"

"Политика Байдена довольно пассивна даже в вопросах якобы приоритетных для его администрации"

Проблема вопроса так называемого "геноцида армян" остается без решения на протяжении десятилетий, и на то есть причины. В прошлом Турция предлагала открыть свои архивы исследователям, но Армения никогда не использовала эту возможность.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя вопрос о том, использует ли президент США Джо Байден в своем заявлении 24 апреля выражение "геноцид", и как это может отразиться на отношениях с Турцией.

"Байден недавно выразил симпатию к теме признания "армянского геноцида" в ответ на вопрос журналиста; разумеется тут имеет место и давление со стороны армянской диаспоры и лобби в США. Однако политика Байдена довольно пассивна даже в вопросах якобы приоритетных для его администрации. С Турцией у него есть некоторые трения, как например, по поводу вопроса по закупке С - 400 или роли Турции в Сирии; с другой стороны, признание "геноцида" чревато политическими последствиями к которым Байден просто не готов", - считает аналитик.

"Многие обозреватели считают, что он под давлением лобби просто сделает символическое заявление, чтобы показаться героем. При этом, другие национальные интересы США могут запросто заставить его передумать или высказаться менее конкретно", - заявила И. Цукерман, отметив, что политика администрации вряд ли резко переменится по отношению к Турции в связи с этим вопросом: "Признание "геноцида" не разрешит насущные проблемы сегодня, и я думаю, советники Байдена отлично это понимают".